сегодня в 17:28

Лыжная трасса в Опалиховском лесопарке Красногорска открылась для жителей

Лыжная трасса в Опалиховском лесопарке городского округа Красногорск доступна для занятий как профессионалам, так и любителям спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Красногорск расположена лыжная трасса, популярная среди спортсменов Московской области. Трасса принимает соревнования всероссийского и регионального уровня.

Одним из самых сложных участков маршрута считается подъем «Эверест» — это самый высокий подъем и самый быстрый спуск на всей трассе. Он представляет наибольшую сложность для лыжников.

Длина трассы на лыжном стадионе «Зоркий» составляет 5 километров. Здесь могут тренироваться как начинающие, так и опытные спортсмены. Дети с шести лет также допускаются к прохождению всей дистанции, включая сложные участки.

Для желающих активно провести зимний досуг трасса открыта для посещения. Ознакомиться с календарем предстоящих лыжных мероприятий можно на сайте администрации Красногорска.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.