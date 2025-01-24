Лыжная гонка «Старт Легкова» в состоится через месяц

На Пирожной горе в городе Красноармейск 15 февраля пройдет лыжная гонка в честь победы Александра Легкова на Олимпиаде в Сочи.Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

«Посмотрел, что со снегом на лыжной трассе в Красноармейске. Снег пока есть, трасса укатанная, правда, немного со льдом, поэтому маленькие спортсмены тренируются по сокращенному варианту. Но главное — тренируются. Надеюсь, снег еще будет, и 15 февраля мы проведем здесь детские лыжные соревнования „Старт Легкова“», — написал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Легков в своем Telegram-канале.

Первыми к гонке стали готовится волонтеры творческой команды Your day project. После школы ребята собрались на Центральной площади.

«Решили провести первый сбор на свежем воздухе, чтобы проникнуться атмосферой предстоящих соревнований. Хотим сделать настоящий спортивный праздник. Готовим танцевальный флешмоб, развлекательную программу с большими ростовыми куклами. Для них сейчас шьем специальные футболки с логотипом соревнований», — рассказала руководитель волонтерской команды Елизавета Алексеева.

Впервые «Старт Легкова» провели год назад. Министерство спорта Московской области в 2025 году включило соревнования в официальный календарь.

Участвовать в гонке будут лыжники из всех спортивных школ городского округа, а также приглашенные гости. Олимпийский чемпион выйдет на лыжню вместе с ребятами. Поддержать участников приедут и другие легендарные спортсмены. Всего разыграют 8 комплектов наград. Каждому участника на финише вручат памятную медаль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.