Лыжная гонка МГИМО пройдет 15 февраля в Лазутинском парке Подмосковья

В Лазутинском парке культуры, спорта и отдыха в Одинцовском округе 15 февраля пройдет индивидуальная лыжная гонка универсальным стилем катания. Принять участие могут студенты, преподаватели, выпускники и друзья МГИМО.

Для участия необходима спортивная экипировка и инвентарь, которые можно взять в одном из трех пунктов проката на территории парка. Медицинских противопоказаний быть не должно. Регистрация обязательна и проводится на сайте организаторов.

Выдача номеров состоится в день соревнований при предъявлении паспорта. Стартовый взнос не требуется, участие бесплатное. Начало забега запланировано на 13:00. Для участников будет работать полевая кухня.

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация выпускников при поддержке эндаумента МГИМО и администрации парка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.