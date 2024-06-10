Лыткаринцы обыграли футбольную команду из Подольска

В Лыткарине состоялся матч чемпионата Московской области по футболу — лига А. На своем поле лыткаринцы принимали команду «Витязь» из городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча двух принципиальных соперников началась с обмена голами. В начале матча на 3 минуте отличился лыткаринцев Владислав Лобов, спустя 3 минуты сравнял счет Рамин Шихалыев. Лыткаринцы ушли на перерыв ведя в счете — на 15 минуте забил второй гол в ворота соперника также Лобов.

После перерыва обе команды имели хорошие шансы увеличить свое преимущество. Свои моменты успешно реализовали хозяева поля — голы на счету Кирима Мовсумова, хет-трик оформил Лобов. Гости смогли отыграть лишь один мяч под конец игры — отличился Денис Борисов. Итоговый счет 4:2 в пользу спортивной школы «Лыткарино». Матч регионального первенства посетило более 300 человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.