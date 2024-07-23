Лыткаринских долголетов пригласили на занятия фигурным катанием

В рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», представители пожилого поколения могут на бесплатной основе плавать и кататься на коньках в МАУ ДО «СШ Лыткарино» — еженедельно во Дворце спорта и Ледовом комплексе проходит акция «Добрый час», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городе Лыткарино тренировки по плаванию проходят уже 5 лет, а по фигурному катанию — второй год. Занятия по фигурному катанию проводятся дважды в неделю, а по плаванию — трижды в неделю.

«Сейчас городской бассейн закрыт на плановые ремонтные работы инженерных сетей, поэтому пенсионеры могут не только спрятаться от знойной жары в прохладном ледовом комплексе, но и научиться стоять на коньках. Во время проведения тренировок на площадках спортшколы всегда присутствует ответственный сотрудник», — рассказал директор МАУ ДО «СШ Лыткарино» Андрей Ратников.

В рамках проекта пенсионеры активно посещают бассейн и фигурное катание. Самому старшему участнику проекта 83 года. Бассейн в среднем посещают 350 человек в месяц, а ледовую площадку порядка 100 человек в месяц. Всего же за прошлый год посетителями акции «Добрый час» стали более 4 000 человек жителей города Лыткарино.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.