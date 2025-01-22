Лыткаринские спортсмены завоевали медали на первенстве ЦФО

Лыткаринские спортсмены завоевали 8 медалей различного достоинства на первенстве Центрального федерального округа по карате WKC. Городской округа Лыткарино на турнире представляла команда школы карате «Агарковспорт», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята из Лыткарина продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали следующие награды:

Шелухин Александр (золото и серебро);

Логинов Владимир (золото);

Дрозд Данила (золото и серебро);

Халеев Глеб (две бронзы);

Халеев Денис (серебро).

Благодаря выступлению лыткаринцев сборная команда Московской области завоевала третье место в общекомандном зачете, уступив сборным Смоленской и Брянской областей. В дальнейшем победители первенства ЦФО поборются за призовые места на чемпионате и кубке Азии по каратэ версии WKC/FW.

«Спортивный комплекс «Юбилейный» оказался очень удобным для спортсменов и зрителей. Особенно порадовал уровень подготовки спортсменов и судейского корпуса. Конкуренция была высокой, но наши ребята показали, что готовы к любым вызовам. Спасибо нашим спортсменам за отличные результаты, а организаторам федерация каратэ WKC Смоленской области за теплый прием и отличную организацию турнира», — отметил главный тренер команды Александр Агарков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.