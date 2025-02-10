Лыткаринские спортсмены завоевали 28 медалей по всестилевому карате

В Иваново прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Золотое кольцо России». В соревнованиях приняли участие каратисты лыткаринского спортивного клуба «Лидер Хен-О» под руководством тренера Игоря Шурмистова. Об этом сообщает пресс-служба администарции горокруга.

Спортсмены соревновались в разных дисциплинах (ката, кумите) как в рамках основных соревнований, так и в рамках фестиваля. Несмотря на то, что на турнире выступали действующие чемпионы и призеры чемпионатов России и мира, ребята из Лыткарина показали отличные результаты, завоевав 28 медалей.

Во Всероссийских соревнованиях было завоевано 12 медалей: 7 золотых 2 серебряных 3 бронзовых. В фестивале наши юные спортсмены в упорной борьбе завоевали 16 медалей: 8 золотых 5 серебряных 3 бронзовых.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.