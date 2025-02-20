Лучшие трудовые коллективы Подмосковья поучаствовали в фестивале ГТО в Подольске

Победителем фестиваля стала сборная муниципального округа Егорьевск. За ней расположилась команда городского округа Ступино. И замкнул тройку призеров Богородский городской округ.

Победители регионального этапа представят Подмосковье на всероссийском фестивале ГТО. Всего в региональном этапе приняли участие 23 сильнейших трудовых коллектива, успешно преодолевших муниципальный отбор.

​В программу фестиваля вошли 5 дисциплин: стрельба из положения сидя или стоя из электронного оружия, наклон вперед на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа, подтягивания или рывок гири.

​Региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов проходит ежегодно на подмосковных площадках. Участниками являются трудовые коллективы, а также сборные команды муниципальных образований Московской области, в возрастной категории 25–59 лет.

Мероприятие проводилось в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.