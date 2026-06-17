Лучники Подмосковья завоевали девять медалей на ЧР в Алексине

Лучники Подмосковья завоевали девять медалей на чемпионате России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел с 8 по 14 июня в Алексине Тульской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители региона выиграли две золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. В личных соревнованиях в дисциплине «блочный лук, класс W1, женщины» победила Екатерина Кондратьева. Серебряные медали в этой же категории завоевали Елена Крутова и Анастасия Джиоева. Спортсменки представляют областной центр паралимпийских видов спорта.

В командных турнирах золото в дисциплине «блочный лук, W1, женщины» выиграли Екатерина Кондратьева и Елена Крутова. Серебряными призерами среди мужчин стали Наиль Гатин и Иван Козлов, а также Константин Донской и Александр Петри. В соревнованиях смешанных пар серебро завоевали Елена Крутова и Константин Донской.

Бронзовые награды получили Анастасия Джиоева и Лилия Рашитова среди женских пар, а также смешанный дуэт Анастасии Джиоевой и Наиля Гатина. Спортсмены представляют региональный центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

В чемпионате приняли участие более 120 спортсменов из 27 регионов страны. Турнир является ключевым этапом отбора в национальную сборную и проводился в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.