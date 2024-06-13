Лучники из Химок стали призерами первенства Подмосковья

Воспитанники спортшколы «Химки» представили городской округ на первенстве Московской области по стрельбе из лука. В соревнованиях спортсмены завоевали восемь призовых наград всех трех категорий. Состязания провели на базе лицея № 10. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Лучшие результаты продемонстрировали Иван Чумаков, Элизабета Фридрих и Елизавета Игнатова в блочном и классическом луках. Антон Зоров стал вторым в той же группе спортсменов. Также бронзовыми призерами в классическом и блочном луке стали: Ксения Павлюк, Ольга Огочонова, Ксения Параничева и Павел Мищук. Призеров и победителей определили в зачетах классического и блочного луков среди юниоров и младших участников.

«Искусство стрельбы из лука — это увлекательное и полезное занятие. Оно помогает развивать координацию, концентрацию. Помните, что для достижения успеха нужно выбрать подходящий лук и стрелы, научиться метко стрелять и использовать правильную технику. И не забывайте о безопасности», — отметил лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Ранее воспитанники спортшколы «Химки» завоевали золото, серебро и бронзу в первом этапе Кубка Московской области по стрельбе из лука. Первый летний этап соревнований провели среди лучников в возрасте от 14 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.