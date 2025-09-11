сегодня в 16:01

Лобненцы завоевали шесть медалей на первенстве ЦФО по карате

В городском окуруге Лобня состоялось Первенство Центрального федерального округа по карате WKF. В нем приняли участие более 1000 спортсменов из 18 регионов России, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Воспитанники отделения карате Центра боевых искусств «Молодая гвардия» завоевали шесть медалей в дисциплине «ката» (формальные техники).

Золото завоевал Александр Миронов (ката, 14-15 лет). Он получил путевку на Первенство России. Серебро взяли Николай Развалов (12-13 лет), Александра Кибирева (10-11 лет), Арина Лобушева (8-9 лет) и Григорий Колесов (8-9 лет). Бронзы удостоился Евгений Ахметов (10-11 лет).

Тренеры команды — Иван Ларин и Павел Кувшинов.

«Эти награды — результат системной работы наших спортсменов и тренерского состава», — отметили в администрации центра.

Турнир стал одним из этапов отбора на всероссийские соревнования. Первенство России по карате с участием Александра Миронова состоится в декабре в Нижнем Новгороде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.