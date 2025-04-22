Лобненский каратист завоевал бронзу на Международных и Всероссийских соревнованиях

Воспитанник лобненской школы каратэ «Кобудо Тацудзин» Роман Бельц занял третье место на Международных и Всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Кубок АК БАРС», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир состоялся в Казани, в нем приняли участие более 2500 участников из 15 стран и 50 регионов Российской Федерации. «Кубок АК БАРС» является одним из самых престижных турниров в нашей стране и за рубежом.

По итогам упорной борьбы Роман завоевал третье место. Юноша занимается под руководством тренера Павла Бондаренко.

Организаторы турнира поздравили участников и победителей с заслуженными наградами, пожелали не останавливаться на достигнутом и покорять новые спортивные вершины.

Напомним, в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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