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Лобненские спортсмены успешно дебютировали на Первенстве и Чемпионате России по Кобудо

В Москве прошли Первенство и Чемпионат России по кобудо. Лобненские спортсмены в составе сборной команды Московской области впервые выступили в этой дисциплине по новым правилам. Они продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали, сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Так, бронзовые награды завоевали Вероника Шишкова, Мария Сорокина и Милена Быхало. Серебряные медали достались Еве Федотовой, Милене Быхало, Тимофею Подплёте. Золото в двух возрастных категориях (16-17 и 16-20 лет) завоевала лобненка Есения Кремнева.

Тренер по каратэ и кобудо из городского округа Лобня Вениамин Гармаев избран на пост Президента Федерации кобудо Московской области. Под его руководством лобненские каратисты неоднократно становились победителями и призерами турниров различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.