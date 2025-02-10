Лобненские спортсмены стали призерами престижных соревнований

На чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров спортсменка из Лобни завоевала почетное второе место. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Лобня.

Серебряная медалистка Эльвида Гурьева начинала свою карьеру под руководством тренера Елены Норициной в спортивной школе «Академия спорта».

Также в Тверской области прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные памяти Героя России генерал-майора Б. А. Воробьева.

В турнире принимало участие более 500 человек из разных регионов страны. Воспитанник спортивной школы «Академия спорта» Айдемир Уруджев стал обладателем серебряной медали. Юношу тренирует Геворг Мосесьян.

Руководство комитета по развитию физической культуры и спорта города Лобня поздравляет спортсменов с высокими достижениями и желает новых побед в будущих соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.