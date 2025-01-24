Любой желающий сможет принять участие в турнире по уличному хоккею в Красногорске

Турнир по уличному хоккею Pond Hockey, в котором смогут поучаствовать все желающие любители этого вида спорта, состоится в подмосковном Красногорске 23 февраля на стадионе «Зоркий», сообщает Metaratings.ru .

Понд-хоккей — вид хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют четверками без вратарей. Игры пройдут в формате 4×4. В каждой команде будет не более семи участников, отмечается в сообщении.

Команды посоревнуются в трех дивизионах — профессиональном, любительском и медийном. А победителей и призеров турнира ждет призовой фонд.

Традиционно в матчах Pond Hockey участвуют известные хоккеисты, звезды КХЛ, журналисты и блогеры.

Выйти с клюшкой на лед сможет любой желающий от 14 лет. У тех, кто не собрал команду, но очень хочет поучаствовать, есть шанс подать заявку на официальной странице турнира «ВКонтакте».