Люберцы заняли третье место в Подмосковье по числу знаков ГТО в 2025 г

Городской округ Люберцы вошел в тройку лидеров среди муниципалитетов Подмосковья по количеству полученных знаков комплекса ГТО в 2025 году: жителям присвоено 3 437 знаков, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В 2025 году к испытаниям комплекса ГТО в городском округе Люберцы присоединились более 10 тысяч человек. Из них 6400 жителей успешно выполнили нормативы и получили знаки отличия.

Знак отличия ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы. Кроме того, с 1 января 2025 года можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов — его размер составляет 18 тысяч рублей за налоговый период, эта сумма освобождается от уплаты НДФЛ.

В Московской области работают 64 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В них жители могут пройти испытания и получить знак отличия в своей возрастной группе. Адреса центров доступны на сайте министерства.

Мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.