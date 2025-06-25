Люберцы представили на ПМЭФ проекты развития ГТО

Руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, где представил проекты муниципалитета — «В школу с ГТО» и «В ВУЗ с ГТО», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С 2024 года в городском округе Люберцы мы реализуем программу „В школу с ГТО“, в рамках которой дети 6–7 лет уже выполняют нормы ГТО и поступают в 1-й класс со знаками отличия комплекса ГТО. Кроме этого, в муниципалитете реализуются проекты „Всей семьей с ГТО“ и „Корпоративная лига ГТО“. Мы очень рады, что многие организации городского округа Люберцы поддерживают комплекс ГТО», — отметил Евгений Петров.

Кроме того, Евгений Петров встретился с руководителем компании Wildberries Татьяной Ким и министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым. В ходе встречи обсуждалось развитие мас-рестлинга на территории муниципалитета.

«С 2036 года мас-рестлинг планируется включить в программу олимпийских видов спорта. В нашем муниципалитете этим видом спорта занимаются около 300 человек, поэтому его нужно развивать и поддерживать», — добавил Петров.

Представленные инициативы и опыт вызвали большой интерес и получили высокую оценку экспертов. Программы уже взяты на реализацию в других регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.