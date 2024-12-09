Люберцы объединили межрегиональный турнир по единоборствам

Состоялся межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» в формате телемоста, главной площадкой соревнований стал городской округ Люберцы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире приняли участие 8000 спортсменов из 25 городов России. Они соревновались по 15 видам единоборств: тхэквондо, боксу, греко-римской и вольной борьбе, тайскому боксу, рукопашному бою, армейскому рукопашному бою, кикбоксингу, каратэ, киокусинкай, кудо, дзюдо, панкратиону и самбо.

В формате телемоста к турниру присоединились: Астраханская, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Запорожская, Ивановская, Курская, Ростовская и Херсонская области, Республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Забайкальский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края и Севастополь.

«На каждой площадке есть зона для довоенной подготовки, другие активности. В каждом регионе турнир посвящен своему герою — это либо действующий военнослужащий, либо погибший. Сейчас это очень важно, чтобы дети и взрослые знали своих героев, знали о том, кто отдал жизнь выполняя свой долг по защите Родины», — сказал руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк», организатор турнира Илья Шадриков.

В программе мероприятия были площадки довоенной подготовки, плетение маскировочных сетей, шахматы, армрестлинг, разборка и сборка автомата, выставка инженерно-сапёрного вооружения. Зрители и участники турнира могли написать письма российским солдатам, которые будут доставлены в зону СВО вместе с посылками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.