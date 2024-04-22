Люберецкий спортсмен завоевал бронзу на первенстве Подмосковья по самбо

Самбист из Люберец Степан Перевалов завоевал бронзовую медаль на первенстве Московской области. Соревнования прошли в эти выходные во Дворце спорта «Триумф», рассказал глава городского округа Владимир Волков.

«В минувшие выходные в городском округе Люберцы прошло первенство Московской области по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. Воспитанник окружной федерации самбо Степан Перевалов стал бронзовым призером соревнований. Поздравляю спортсмена и его наставника Андрея Лецко, желаю успехов и новых побед», — сказал Владимир Волков.

В соревнованиях приняли участие 147 юношей и 57 девушек из 24 муниципалитетов Московской области.

Победители и призеры получили право представлять регион на открытом первенстве центрального Федерального округа, которое пройдет 17 и 18 мая в городском округе Люберцы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.