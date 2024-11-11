Люберецкий «Спартак» стал чемпионом регионального турнира «Кубок Казани»

Команда РФСО «Спартак» Люберец 2013–2014 гг. р. под руководством Данилы Гайдука стала чемпионом регионального турнира «Кубок Казани». Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

«В турнире приняли участие команды из Омска, Уфы, Ульяновска, Сочи, Оренбурга, Московской области. Выезд получился очень продуктивным, команда еще больше сплотилась, получила массу позитивных эмоций!», - рассказал член правления Федерации футбола Люберец, руководитель Комитета РФСО «Спартак» по футболу, руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, совладелец компании «Мой Мяч» Дмитрий Кудинов.

В первый игровой день красно-белые встретились с командой «Ferrati» из Уфы, они одержали уверенную победу со счётом 5:2. Во второй игровой день соперником «Спартака» стала команда «Динамо» (г. Омск). Люберчане выиграли со счетом 1:0.

В третий игровой день встреча прошла с футболистами из Ульяновска, где люберецкий «Спартак» одержал победу со счётом 3:0. Это позволило выйти в финал соревнований, в котором красно-белым противостояла команда «Лион» (г. Сочи). В этой игре наши спортсмены одержали уверенную победу со счётом 4:0 и стали чемпионами турнира.

«Поздравляю ребят с отличным результатом и желаю не останавливаться на достигнутом! Хочется отдельно выразить благодарность родителям, которые поехали с нами и поддерживали команду как на поле, так и в быту!» - добавил Дмитрий Кудинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.