Люберецкие тяжелоатлеты завоевали три медали межрегионального турнира

Межрегиональный турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР Льва Никифорова прошел в Калужской области. Три воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Люберец завоевали медали, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Городской округ Люберцы на соревнованиях представляли воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва. По итогам турнира подопечные тренера Виктора Сулоева завоевали три медали: Ярослава-Таисия Игнашова стала лучшей в весовой категории до 59 кг, в весовой категории до 45 кг второй результат у Софии Игнашовой, а Яна Клюева в аналогичной весовой категории поднялась на третью ступень пьедестала», — отметил Владимир Волков.

Он добавил, что в турнире по тяжелой атлетике приняли участие более 200 спортсменов из пяти регионов страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.