Люберецкие тхэквондисты завоевали 36 медалей на турнире «Московский вызов»

сегодня в 12:48

Воспитанники Центра спортивной подготовки «Торнадо» городского округа Люберцы завоевали 36 медалей различного достоинства на турнире по тхэквондо МФТ «Московский вызов», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в легкоатлетическом комплексе ЦСКА (г. Москва). В них приняли участие более 2900 спортсменов из 39 регионов страны, а также гости из Абхазии, Казахстана и Беларуси.

В составе команды Московской области за призовые места боролись воспитанники ЦСП «Торнадо». Люберчане завоевали 15 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Первую ступеньку пьедестала заняли Михаил Поликарпов, Дарья Крячко, Дмитрий Илюшкин, Антонина Новикова, Фёдор Замятин, Никита Жуков, Полина Ким, Владимир Котенко, Алексей Чирков, Ратмир Чепижко, Никита Зайцев, Тимур Гамурар, Андрей Лапкин, Варвара Горбанева, Ангелина Царёва.

Напомним, ранее спортсмены ЦСП «Торнадо» на международных соревнованиях в Узбекистане, которые проходили 23–24 ноября, завоевали 12 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.