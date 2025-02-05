сегодня в 16:29

Люберецкие танцоры завоевали четыре награды и Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса

Хореографические коллективы городского округа Люберцы завоевали четыре награды и Гран-при открытого всероссийского фестиваля-конкурса «Альянс талантов — Московские куранты», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Образцовый коллектив, ансамбль классического танца «Престиж» и образцовый коллектив, ансамбль народного танца «Тропинка» завоевали звания лауреатов I степени.

Образцовый коллектив, ансамбль эстрадного танца «Ритм», а также ансамбль историко-бытового и бального танца «Палитра» получили звания лауреатов II степени.

Солистки заслуженного коллектива народного творчества РФ — ансамбля «Россия» исполнили «Танец с платком» из репертуара ансамбля «Березка» и стали обладателями Гран-при фестиваля.

Отметим, фестиваль-конкурс «Альянс талантов — Московские куранты» проводился в нескольких номинациях: вокальное искусство, хореографическое, инструментальное, театр моды, театральное мастерство, художественное слово, изобразительное, цирковое и декоративно-прикладное искусство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.