Люберецкие спортсмены завоевали медали на областном первенстве среди юниоров

Две золотые и две бронзовые медали завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Два первых и два третьих места заняли люберецкие спортсмены на региональном Первенстве по легкой атлетике. Екатерина Рвачева и Дмитрий Рощин завоевали золотые медали в толкании ядра, Дарья Сычева стала третьей в этой же дисциплине, Анастасия Подлесных заняла третье место в метании копья. Поздравляю девушек и их тренеров! Желаю дальнейших успехов и новых рекордов!» — отметил глава округа Владимир Волков.

В первенстве Московской области приняли участие более 400 спортсменов из Подмосковья. Соревнования прошли в городском округе Жуковский при поддержке министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.