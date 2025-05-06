Люберецкие спортсмены взяли две бронзовые медали на турнире по греко-римской борьбе

Две бронзовые медали завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы на турнире по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В подмосковных Луховицах состоялся 44-й открытый турнир Московской области по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза М. А. Лукина. В соревнованиях приняли участие около 150 борцов из разных регионов страны.

«Городской округ Люберцы на турнире представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва. В весовой категории до 68 кг бронзовую медаль завоевал Матвей Булкин. В категории до 85 кг третье место занял Данила Воробцов», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что тренерами люберецких спортсменов являются Игорь Калинин и Сергей Желтухин.

«Поздравляю спортсменов и их наставников с отличным результатом. Желаю ребятам и тренерам новых спортивных побед», — добавил Волков.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.