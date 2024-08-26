Люберецкие боксеры завоевали три медали Чемпионата ЦФО

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по боксу из Люберец завоевали серебряную и две бронзовые медали Чемпионата Центрального Федерального округа России по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет, сообщили в администрации городского округа Люберцы.

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по боксу из Люберец завоевали серебряную и две бронзовые медали Чемпионата Центрального Федерального округа России по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет.



Чемпионат прошел с 19 по 24 августа во Владимире. В нём приняли участие 101 боксёр из 17 субъектов Центрального Федерального округа. Сергей Оганисян в весовой категории 80 кг. стал серебряным призером соревнований: в финале люберецкий спортсмен уступил ещё одному представителю Подмосковья — Михаилу Усову.



Ещё две бронзы завоевали Арцруни Хачатрян и Владислав Комаров — в весовых категориях 67 кг. и свыше 92 кг. соответственно.



Ранее люберецкий спортсмен Святослав Тетерин стал победителем Всероссийских соревнований по боксу «Кубок губернатора Воронежской области А. В. Гусева» среди мужчин 19-40 лет в весовой категории свыше 92 кг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.



«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.