Люберецкая спортсменка выступит на личном первенстве по настольному теннису

Воспитанница люберецкой СДЮСШОР по игровым видам спорта Софья Барышева в составе сборной Московской области выступит на личном Первенстве по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«Софья в настоящее время является № 26 рейтинга федерации настольного тенниса России в своей возрастной категории. Желаю ей и ее тренеру — Ольге Мейснер — успешного выступления!» — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Первенство по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет пройдет с 15 по 20 мая в Чебоксарах. Участие в соревнованиях примут сильнейшие спортсмены страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев