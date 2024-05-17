Люберчане стали серебряными призерами всероссийского турнира «Быстрый прорыв»

сегодня в 19:53

В Москве завершился турнир по баскетболу «Быстрый прорыв». На паркете спортивной базы «Олимпийские надежды» сильнейших определяли восемь команд 2015 г. р. из Москвы, Ярославля, Петрозаводска, Старого Оскола и Люберец, передает пресс-служба администрации городского округа.

Всего люберецкая команда провела пять матчей и одолела соперников из Гольяново (38:16), Петрозаводска (85:12), переиграла московские «Стремление-Дельта» (71:8) и «Динамо» (46:28). В финале турнира люберчане уступили московской «Стремление-Сигма» — 27:40.

«Люберецкий „Спартак“ продолжает подтверждать свой высокий уровень. Поздравляю ребят и их наставников — Юлию Сергееву и Ангелину Нагаеву — с серебряными медалями всероссийского турнира!», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Кроме серебряных медалей спортсмены люберецкого «Спартака» стали обладателями индивидуальных наград. Григорий Самофалов стал лучшим игроком, а Владислав Гусев и Алексей Лепешкин победили в конкурсах штрафных бросков и «Американке» соответственно.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.