Лицей №34 победил в финале Школьной лиги по шахматам в Мытищах 10 февраля

Финальные соревнования Школьной лиги по шахматам прошли 10 февраля в клубе ЦФКиС «Олимп» в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В клубе ЦФКиС «Олимп» 10 февраля состоялись финальные игры Школьной лиги по шахматам. В турнире приняли участие 12 команд из различных образовательных учреждений Мытищ. Соревнования проходили в семь туров по официальным правилам.

Главным судьей турнира стал вице-президент шахматной федерации городского округа Мытищи Анатолий Алифиров. Школьная лига проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлена на развитие шахмат среди школьников.

По итогам финала первое место занял лицей №34, второе — школа №32, третье — лицей №15. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая пожелала победителям успехов на региональном этапе и поблагодарила тренеров за вклад в развитие шахматного движения округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.