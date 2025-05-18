сегодня в 15:35

Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS

Легендарный советский голкипер Лев Яшин возглавил список десяти величайших вратарей в истории мирового футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает «Советский спорт» .

Вторую строчку рейтинга занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, а замкнул тройку лидеров голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер.

Также в перечень величайших вратарей мирового футбола вошли испанец Икер Касильяс, англичанин Гордон Бэнкс, Петр Чех (Чехия), итальянец Дино Дзофф, немец Зепп Майер, испанец Рикардо Самора и немец Оливер Кан.

Лев Иванович родился 22 октября 1929 года в Москве. Яшин является четырехкратным чемпионом Советского Союза в составе московского «Динамо» и чемпионом Европы в составе сборной СССР (1960). Кроме того, на сегодняшний день Лев Яшин остается единственным вратарем, удостоившимся престижнейшей награды «Золотой мяч».

Легендарный советский голкипер скончался в 1990 году в возрасте 60 лет в результате осложнений, вызванных курением и продолжающейся гангреной.