Летнюю школу федерации киокушин России запустили в Подмосковье

На этой неделе Коломна в очередной раз стала местом притяжения спортсменов со всей страны. В город приехали 150 участников летней школы федерации киокушин России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На базе парка-отеля «Олимп» собрались руководители, тренеры и воспитанники различных спортшкол одного из самых зрелищных видов боевых искусств. В программе четырехдневных спортивных сборов — психологические практикумы, судейские семинары, теоретические занятия и мастер-классы с призерами и чемпионами по киокушин.

«Поприветствовал гостей перед началом занятий и поблагодарил президента „Федерации Киокушин России“ Александра Алымова за содействие в развитии киокушин в городском округе Коломна. Наш город всегда славился своим гостеприимством, а принимать событие такого масштаба — приятно и почетно вдвойне», — сказал глава округа Александр Гречищев.

Помимо тренингов и практикумов, участники летней школы Федерации киокушин России побывали на экскурсии в Коломенском кремле и познакомились с богатой историей нашего края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.