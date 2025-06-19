Летний лагерь действует в Клину для юных спортсменов

Лето — не время отлынивать от тренировок и терять спортивную форму, считают воспитанники Клинской спортивной школы олимпийского резерва имени Трефилова. С понедельника по пятницу дни юных спортсменов расписаны. В городском лагере для ребят подготовили массу активностей на любую погоду, сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортивная смена продлится месяц. Ребята собираются в 8 утра, а расходятся по домам только после обеда. В отряде 30 человек — 10 гимнасток и 20 легкоатлетов. Они разделены на две группы и большую часть времени занимаются в разных локациях. Возраст детей с 7 до 14 лет.

В перерывах между активностями у ребят два перерыва на завтрак и обед. На прогулки спортсмены берут перекус, так что никто не остается голодным и у всех хватает сил и энергии на спорт и игры.

«Мы с ними ходим везде, все время в движении. Никогда нигде не останавливаемся. В любую погоду мы куда-то идем. Посещаем бассейн, Ледовый дворец, ходим в Сестрорецкий парк, в веревочный парк, кино обязательно», — рассказала руководитель летнего лагеря при Клинской спортивной школе олимпийского резерва им. М. В. Трефилова Наталья Щинова.

Летний лагерь при Клинской спортивной школе существует более 20 лет. И те, кто ходил туда, будучи ребенком, сегодня уже приводят сюда оздоравливаться своих детей.

Пока Клинская спортивная школа олимпийского резерва закрыта на реконструкцию, лагерь базируется в отделениях образовательного учреждения имени Маргариты Калининой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.