Летний чемпионат 8×8 в Красногорске завершился

сегодня в 03:26

8 июня стартовал летний чемпионат 8×8, который подошел к своему завершению, сообщили в администрации городского округа Красногорск.

В нем приняли участие 14 команд, разделенных на две группы:

В группу А вышли такие команды: «Прайм», «Опалиха», «Реинкарнация», ЛФК «Отчисленные», «Прайд Строй», «Жигули» и «Реверс»

В группе Б: «Боевой Слон», «Бецема», «Жемчужина», ЛФК «Бразука», «Вектор», «Красногорье» и «Феникс»

Результаты (золото):

1 место — «Боевой Слон»

2 место — «Прайд Строй»

3 место — «Опалиха»

Результаты (серебро):

1 место — «Вектор»

2 место — «Прайм»

3 место — «Реверс»

Лучший вратарь Александр Рева

Лучший защитник Егор Агапов

Лучший бомбардир Павел Бутенко

Лучший нападающий Алик Кенжаматов

Лучший ассистент Артем Стяжков

Чемпионат завершился ярким финалом, где всех участников от Управления спорта поздравил Алу Бочкаев, пожелавший командам дальнейших успехов!

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.

