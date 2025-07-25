Летние спортивно-тренировочные сборы энергетиков состоялись в Подмосковье

В Московской области состоялись летние спортивно-тренировочные сборы «Мособлэнерго», приуроченные в 2025 году к юбилею компании. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Как ранее отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, компания «Мособлэнерго» уже 20 лет является надежным гарантом энергобезопасности и ключевым звеном энергосистемы Подмосковья. Сегодня она обслуживает 54 тыс. км линий электропередачи и 15 тыс. подстанций, обеспечивая светом и энергией весь регион — от крупных предприятий до удаленных садовых товариществ. Особое внимание уделяется модернизации: ежегодно строятся новые линии, вводятся трансформаторные мощности, внедряются цифровые технологии. Но особая ценность «Мособлэнерго» — это люди — 6400 специалистов, чей профессионализм и ответственность делают регион динамичным и комфортным для жизни.

В честь этого памятного события на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово были проведены турниры по мини-футболу и волейболу, армрестлингу, броску мяча в кольцо и дартсу среди спортивных команд как самой компании — аппарата управления и 11 филиалов «Мособлэнерго»: Домодедовского, Коломенского, Красногорского, Краснознаменского, Мытищинского, Одинцовского, Павлово-Посадского, Раменского, Сергиево-Посадского, Щелковского и Орехово-Зуевского, так и Министерства энергетики Московской области.

На церемонии открытия участников соревнований поприветствовали: глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров, а также представители руководства «Мособлэнерго».

Первый заместитель генерального директора «Мособлэнерго» Сергей Кирюхин подчеркнул, что подобные спортивные состязания не только объединяют трудовые коллективы и способствуют приобщению к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению физического здоровья работников, но и помогают легче справляться с трудовыми задачами.

Победителями в состязаниях по армрестлингу стали Юлия Боднарь среди женщин и Александр Кусков среди мужчин, который также набрал больше всего баллов на этапе по броску мяча в кольцо.

Первое место в состязаниях по дартсу заняла Ирина Контиевская.

Победителями в турнире по мини-футболу стала команда Щелковского филиала, второе место заняла команда Сергиево-Посадского филиала, на третьем месте — команда аппарата управления компании.

Первое место среди команд волейболисток занял Сергиево-Посадский филиал, второе место — у команды аппарата управления компании, третье место взяла команда Раменского филиала.

В общекомандном зачете первенство — у спортсменов из Сергиево-Посадского филиала, на втором месте — сборная аппарата управления и замыкает тройку лидеров Раменский филиал.

Также в этом году помимо основных турниров по мини-футболу и волейболу прошли дополнительные соревновательные этапы, в которых участники и болельщики смогли попробовать свои силы. Такими состязаниями стали: отжимания, подтягивания на перекладине, сумо, прыжок в длину, рывок гири, чеканка мяча, бег в надувных ботинках, прыжки на скакалке, а также метание колец.

На торжественной церемонии закрытия победителей летних спортивно-тренировочных сборов «Мособлэнерго» наградили медалями, кубками и ценными призами.

Спортивные сборы «Мособлэнерго» регулярно проводятся с 2018 года, объединяя сильнейших спортсменов коллектива одной из крупнейших электросетевых организаций Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.

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