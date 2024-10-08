Лесничие Подмосковья поучаствовали в спортивном фестивале среди семейных команд

сегодня в 16:53

Во Дворце спорта «Багратион» города Можайск прошел спортивный фестиваль среди семейных команд профсоюзов Можайского городского округа «Мама, папа, я — спортивная семья!», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Фестиваль проводился в рамках Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом «Достойный труд — основа благополучия семьи!»

Первичную профсоюзную организацию Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» на соревнованиях представляла семья Левочкиных. Инженер по охране леса Екатерина Владимировна, старший участковый лесничий Игорь Николаевич с дочерью Софьей на самом высоком уровне справились с условиями соревнований и стали призерами, заняв 3 место среди 12 команд.

«Наши коллеги отлично выступили, хотя соперники были очень серьезные. Поздравляем Екатерину, Игоря и Софью с таким высоким результатом и желаем им новых побед во всех их начинаниях», — прокомментировала председатель профкома, старший участковый лесничий Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала ГКУ МО «Мособлес» Наталья Чиркова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.