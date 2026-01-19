Леонид Кащеев из Жуковского выиграл золото на первенстве ЦФО по легкой атлетике

Легкоатлет Леонид Кащеев из Жуковского завоевал золотую медаль в беге на 60 метров на первенстве Центрального федерального округа, прошедшем в Смоленске с 15 по 17 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Смоленске с 15 по 17 января состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике в помещении — чемпионат и первенства Центрального федерального округа. В турнире приняли участие 1105 спортсменов из 17 регионов России. Участники соревновались в различных возрастных категориях: взрослые, юниоры и юниорки до 23 и до 20 лет, а также юноши и девушки до 18 лет.

В беге на 60 метров победу одержал воспитанник спортивной школы «Метеор» из Жуковского Леонид Кащеев. Он завоевал золотую медаль, опередив соперников в одной из самых зрелищных дисциплин турнира.

В спортшколе «Метеор» отметили, что эта победа стала результатом целеустремленности и ежедневной упорной работы спортсмена на тренировках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.