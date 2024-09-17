«Ленинский забег» пройдет 28 сентября в Подмосковье

Для самых маленьких участников от 7 до 12 лет подготовлена дистанция 2 км. Ребятам постарше, от 13 до 15 лет, предстоит преодолеть маршрут длиной 4,5 км. И испытать свои силы в самой длинной гонке на 9 км смогут любители бега старше 16 лет. Результаты спортсменов будут фиксироваться с помощью системы электронного хронометража.

​Принять участие в «Ленинском забеге» может любой желающий, пройдя предварительную электронную регистрацию на сайте. Участие в соревнованиях бесплатное.

​«Праздник спорта и здорового образа жизни за эти годы стал в музее-заповеднике «Горки Ленинские» своеобразным символом проводов лета. Приоритет «Ленинского забега» — идеальная трасса, а также высокий комфорт и уровень организации соревнований. Участники стартов не только преодолевают дистанцию, но и видят живописные осенние пейзажи, исторические памятники и практически все музеи «Горок Ленинских». Для многих атлетов «Ленинский забег» — это возможность не просто установить личный рекорд, одержать победу и получить приз, но и насладиться красотой места», — прокомментировал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Мероприятие состоится 28 сентября по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, улица Центральная, д. 1.

​Для представителей СМИ предусмотрена аккредитация. Заявку можно оставить по телефону пресс-службы музея-заповедника «Горки Ленинские»: +7 (903) 541-82-29.

​«Ленинский забег» состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.