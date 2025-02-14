Легкоатлеты Раменского выступили на соревнованиях по спорту ЛИН

Легкоатлеты из спортивной школы «Раменское» показали отличные результаты на чемпионате и первенстве Московской области по спорту ЛИН. Участниками соревнований стали более 70 сильных спортсменов с интеллектуальными нарушениями из городов Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди воспитанников спортивной школы «Раменское» было шесть человек: Ли Галина, Ли Ангелина, Булькова Мария, Шумилов Максим, Бутыльский Степан и Раджапов Назар.

Медали взяли трое человек. Галина Ли стала обладательницей трех медалей: золотые медали в прыжках в высоту и в беге на 200 метров. Бронзу она получила в беге на 800 метров. А Степан Бутырский получил первое место в беге на 200 метров, а также две серебряные медали в прыжках в высоту и в беге на 800 метров. Максим Шумилов занял первое место в прыжках в высоту.

Галину Ли включили в состав сборной команды Московской области. С 20 по 23 февраля девушка представит Раменский регион в Саранске на первенстве России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.