Легкоатлеты из Подмосковья выиграли 11 наград первенства России

​Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В эстафете 4 по 400 метров лучшее время показал квартет представительниц Подмосковья: Мария Тарабанская, Полина Хомякова, Елизавета Решетова и Вероника Архипова. Кроме того, Вероника Архипова заняла первое место в беге на 400 метров, а Мария Тарабанская выиграла «золото» в барьерном беге на 400 метров. Еще одно место на пьедестале на счету Полины Хомяковой, она замкнула тройку призеров на 400-метровой дистанции.

​«Победа была не такой уверенной, но я показала хороший результат. Знаю, что могу бежать еще чуточку быстрее. Очень сильно переживала перед стартом, никогда так не нервничала. Это мой последний год в соревнованиях U-23, поэтому, конечно, хотелось закончить с хорошим результатом», — поделилась эмоциями Тарабанская.

​Среди юниоров на стометровке вторым финишировал Иван Афонин. Он показал время 10,38 секунды, уступив лидеру забега из Калининградской области 0,14 секунды. В метании молота серебряной медали удостоилась Алисия Наумова. Ей удалось метнуть снаряд на 63,78 метра.

​В метании диска на третью ступень пьедестала поднялся Степан Рухов с результатом в 50,06 метра. ​На стометровке среди юниорок третьей финишную черту пересекла София Миронова за 11,74 секунды. Ее отставание составило 0,14 секунды. На дистанции 400 метров бронзовую награду завоевал Кирилл Лютов. И еще одна «бронза» на счету Тимофея Шилова в тройном прыжке. Подмосковный спортсмен «улетел» на 15,53 метра.

​Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило с 18 по 22 июля на стадионе «Десна» в городе Брянск. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 70 регионов страны. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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