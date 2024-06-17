Легкоатлетический забег в честь первой женщины-космонавта прошел в Дубне

16 июня в Дубне впервые состоялся легкоатлетический забег, посвященный 61-й годовщине первого полета женщины-космонавта Валентины Терешковой. Более сотни спортсменов из разных регионов России съехались в наукоград, чтобы преодолеть дистанцию в 4 километра по живописной набережной, передает пресс-служба администрации городского округа.

Валентина Терешкова стала первой женщиной, побывавшей в космосе. 16 июня 1963 года она стартовала на космическом корабле «Восток-6» и провела в околоземном пространстве почти трое суток. После полета Терешкова на протяжении 20 лет возглавляла Комитет советских женщин, преемником которого в современной истории стал союз женщин России. Именно участницы этой организации выступили с инициативой проведения легкоатлетического забега, который планируется сделать традиционным.

Забег в честь Валентины Терешковой вызвал большой интерес у жителей и гостей наукограда. Несмотря на жаркую погоду, спортсмены продемонстрировали высокие результаты и волю к победе. Организаторы мероприятия выразили надежду, что данное событие станет доброй традицией, объединяющей любителей бега и популяризирующей наследие первой женщины-космонавта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.