Легкоатлетический забег, посвященный Дню России, состоялся в «Горках Ленинских»

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» в подмосковном Ленинском городском округе состоялся традиционный легкоатлетический марафон «Ленинский забег». В забеге приняли участие более 300 человек, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Хочу поздравить вас сегодня с Днем России, с праздником нашей великой страны, наших великих предков. Я сегодня желаю всем побед и успехов! Я уверен, что забеги станут для нас традиционными, будут расти и расширяться», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Станислав Каторов поприветствовал участников «Ленинского забега» вместе с Видновским городским прокурором Александром Дроняевым. Этот праздник спорта в Ленинском округе прошёл уже в 11-й раз, и в этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню России.

«Свыше 300 ребят и взрослых приняли участие в забеге на различные дистанции. Все малыши получили памятные медали, победители — ценные призы и кубки. Но главное в этом случае — это победа здорового и активного образа жизни, возможность испытать себя, побыть в летний солнечный день в окружении великолепной природы и исторических мест», — отметил начальник управления молодежи, культуры и спорта администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Организаторами юбилейного забега выступили представители Управления по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского округа и администрация музея-заповедника «Горки Ленинские».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.