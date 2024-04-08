Легкоатлетический забег «Кросс Победы» состоится в Подмосковье 11 мая

«Мы всегда с большим энтузиазмом поддерживаем такие полезные и важные инициативы, направленные не только на патриотическое воспитание детей и молодежи, но и поддержание здорового образа жизни. В этот раз мы тоже не смогли остаться в стороне. У наших волонтеров Подмосковья есть большой опыт помощи в организации подобных крупных мероприятий, уверена, и здесь ребята покажут себя с лучшей стороны, сделают все, чтобы участники соревнований чувствовали себя комфортно. Желаю всем удачи!», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Забег будет проходить по живописным маршрутам парка и будет по-настоящему разнообразен. Участники не только проверят свою физическую выносливость, но и окунутся в атмосферу воинской доблести и патриотизма.

Для новичков это отличная возможность попробовать свои силы и преодолеть новые расстояния, а для опытных спортсменов — отработать навыки и улучшить результаты.

Каждый участник «Кросса Победы» станет обладателем памятной медали, а также отведает обед из полевой кухни. Детей — участников забега ждет развлекательная программа и подарки от Центрального парка «Патриот».

Участие в кроссе дает право бесплатного входа всем участникам на Музейную площадку № 1 в день забега.

Начало трассы легкоатлетического забега на объекте «Железнодорожная платформа» (ориентир памятник-монумент ракете «Космос-3М», павильон «Мотоармия»).

Регистрация на участие в забеге: https://racetime.limetime.io/victorycross2024