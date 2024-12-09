Легкоатлетический пробег «Рубеж Славы» провели в Дмитровском округе

На стадионе города Яхрома прошел традиционный легкоатлетический пробег «Рубеж Славы», посвященный 83-й годовщине начала разгрома фашистских войск под Москвой. В мероприятии приняли участие около 100 спортсменов со всей Московской области, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Участникам были предложены дистанции в 3, 4.5 и 6 км.

Первое место заняли Наталья Борисова, Станислав Юхнович, Наталья Малышева, Андрей Махмудов, Вероника Картошкина и Корней Коробейников. Эти спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты и завоевали заслуженные награды. Второе место досталось Евгении Алафиновой, Дмитрию Василенко, Анастасии Фомцовой, Артему Себякину, Виктории Битулевой и Макару Жукову, а третье место заняли Анжелика Абакулич, Данила Арсеньев, Полина Хмылова и Егор Артамошкин. Все они показали высокий уровень подготовки.

«Важно помнить и ценить нашу историю. Этот пробег — дань уважения тем, кто сражался за мирное небо над головой», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения, на которой спортсмены получили медали и дипломы за свои достижения, а для всех участников был организован стол с горячим чаем и сладостями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.