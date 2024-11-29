Болельщики кипрской «Омонии» перед игрой любимой команды с польской «Легией» вывесили баннер, которым напомнили о связи Варшавы и Красной армии. Текст баннера сообщал, что именно Красная армия освободила Варшаву в январе 1945 года, но это не понравилось польской команде, она пожаловалась в УЕФА, пишет РИА Новости .

На скандальном баннере, который появился перед матчем «Омонии» и «Легии», было написано следующее: «17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву». Польскому клубу заявление с баннера не понравилось, и он направил жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с целью добиться справедливости.

Польский клуб считает, что болельщики кипрской «Омонии» намеревались исказить реальность своим поступком.

«От имени клуба и людей, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы обратились в УЕФА сразу после матча, чтобы потребовать решительного ответа», — говорится в заявлении «Легии».

В период 1944–1945 годов, во время военных действий по освобождению территории Польши от присутствия нацистов, погибли более 600 тысяч солдат Красной армии. Помимо военных усилий, значительный вклад был внесен и в процесс восстановления страны после войны.

В Варшаве, например, была проведена масштабная операция по обезвреживанию мин, ремонту мостов и дорог. Местным жителям предоставлялись продовольствие, уголь и керосин бесплатно. При этом советские солдаты соблюдали нейтралитет к политическому и социальному устройству Польши, не вмешиваясь в ее внутренние дела.