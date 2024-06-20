Легенды российского футбола 29 июня проведут матч с жителями Одинцова

сегодня в 13:45

Звезды отечественного футбола 29 июня сыграют с любительской командой жителей Одинцовского городского округа на стадионе «Центральный», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Данная игра станет уже четвертым футбольным противостоянием именитых игроков с любительскими сборными региона в рамках нового летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор».

​На поле стадиона «Центральный» выйдут прославленные футболисты: Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, Александр Филимонов в воротах, а также капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев.

​Руководить игрой звездной сборной с тренерской бровки будет трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

​Для многочисленных зрителей на трибунах игру прокомментирует спортивный журналист и депутата Московской областной Думы Олег Жолобов.

​По сложившейся доброй традиции футболисты из команды легенд проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.

​Мероприятие состоится 29 июня 2024 года по адресу: Московская область, г. Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 19, стадион «Центральный».

​С момента запуска проекта команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья. Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.