Легенды хоккея сыграли с жителями Дубны в рамках проекта «Выходи во двор»

Более 2 000 зрителей стали свидетелями захватывающего матча команды «Легенды хоккея» с любительской сборной жителей городского округа Дубна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данная игра стала второй в 2025 году и третьей в рамках четвертого сезона проекта «Выходи во двор». Несмотря на дождливую погоду, болельщики смогли насладиться уникальным и результативным противостоянием, завершившимся с минимальным перевесом в счете в пользу Легенд — 8:7. Примечательна и локация проведенной встречи. Игра состоялась на площадке под открытым небом, расположенной на территории Парка-Набережной имени Д. И. Менделеева.

«Мы уже четвертый год выходим на лед, чтобы сыграть с жителями различных городов Подмосковья. Мы получаем огромное удовольствие, очень приятно видеть радость на лицах зрителей. Конечно, при таких обстоятельствах хочется проявить себя, показать хороший хоккей, чтобы все остались довольны. Большое спасибо Андрею Воробьеву за то, что придумал этот проект. Уверен, что подобные матчи будут продолжаться. Здорово, что есть возможность таким образом приобщать детей к занятиям спортом и хоккеем. Все, кто играет за команду Легенд, все мы начинали свое знакомство с хоккеем со двора. Играли даже в валенках, так как не было коньков», — сказал лидер команды «Легенды хоккея» Валерий Каменский.

На ледовую площадку на берегу Волги звездные хоккеисты вышли в обновленном составе: олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, олимпийский чемпион, чемпион мира Евгений Давыдов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, звезды КХЛ — двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков и российский хоккеист Руслан Берников, а также впервые в матче проекта «Выходи во двор» сыграл обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов.

Кроме того, к команде мастеров присоединились артисты театра и кино, звезды сериала «Молодежка» Иван Мулин, Тимур Ефременков и Артур Каспранов.

«Я кайфую, моему наслаждению нет предела, я не могу описать это даже. В матче я выкладывался на все сто процентов, не люблю поддаваться и проигрывать. Мы сегодня играли только на победу», — поделился эмоциями Тимур Ефременков.

Он отличился тремя заброшенными в ворота соперника шайбами.

С тренерской скамейки игрой мэтров хоккея руководил бессменный наставник команды, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Комментировал ход игры и создавал атмосферу большого хоккея на площадке спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

В качестве почетного гостя матч Легенд посетил житель Дубны, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гость парада Победы на Красной Площади, ветеран спорта, участник советского атомного проекта Николай Порошин. 97-летний ветеран пообщался с именитыми игроками и поделился впечатлениями от игры с командой жителей.

«Без спорта жизнь невозможна. Куда я только не лез: и в бокс, и в тяжелую атлетику, и на лыжах бегал, в хоккей играл. Спасибо большое ветеранам хоккея за то, что вы вселяете надежду на спортивное будущее нашему молодому поколению. Показываете через свое мастерство, что спорт полезен и нужен в любом возрасте. Это мероприятие — прекрасное подтверждение того, что мы идем правильным путем», — отметил Николай Порошин.

Доброй традицией проекта стало также общение титулованных спортсменов с детьми участников специальной военной операции. Перед матчем ребята поговорили со спортсменами и получили от них памятные подарки, а затем смотрели за ледовым противостоянием с первых рядов трибун.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2022 года, а также в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.