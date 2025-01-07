Легенды хоккея сыграют в парке Пушкина

Звезды хоккея проведут вторую игру нового зимнего сезона проекта «Выходи во двор» в городе Пушкино. 11 января Легенды встретятся с командой жителей на катке Центрального парка культуры и отдыха, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Впервые в парке

Матч в Пушкино станет первым в сезоне, который пройдет на парковой территории. «Выехать» из дворов звёзды спорта решили, чтобы придать мероприятию более праздничную атмосферу. На протяжении всего сезона команда профессионалов не раз появится на катках в парках.

В городском округе Пушкинский в составе команды Легенд на лёд выйдут Вячеслав Фетисов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Андрей Коваленко и звезды КХЛ Сергей Коньков и Сергей Соин.

Звезды спорта и экрана

В этом сезоне к команде профессиональных спортсменов в каждой встрече присоединяются известные актёры и представители шоу-бизнеса. В матче 11 января в спортивном амплуа выступят актер фильма «Легенда № 17» и популярного сериала о хоккее «Молодёжка» Тимур Ефременков, а также исполнитель роли Александра Кострова в сериале «Молодёжка» Иван Жвакин. К ним присоединится корреспондент ТВЦ, игрок хоккейной команды «Роспресса» Илья Данильцев. Кроме того, в состав сборной звезд впервые вошел представитель любительского хоккея из другого государства — спортсмен из Казахстана Алексей Орлов.

Транслировать происходящее на льду и заряжать зрителей на трибунах будет спортивный комментатор, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Детям — мастер-классы

Юных хоккеистов городского округа ждет традиционная тренировка с известными спортсменами. В Пушкине секретами профессионального мастерства поделится Сергей Коньков. И, конечно, для болельщиков будут организованы конкурсы с призами и подарками.

Игра пройдет 11 января по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3а, каток Центрального парка культуры и отдыха.

Программа мероприятия:

12:00 — мастер-классы;

13:00 — матч команды «Легенды хоккея» с любительской сборной городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.