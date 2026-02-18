Легенды хоккея сыграют с военнослужащими дивизии Дзержинского в Балашихе 22 февраля

Товарищеский матч между командой «Легенды хоккея» и военнослужащими дивизии имени Ф.Э. Дзержинского пройдет 22 февраля на арене Ледового дворца имени Юрия Ляпкина в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Традиционная товарищеская игра между звездными хоккеистами и бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ состоится в канун Дня защитника Отечества. Матч пройдет в рамках проекта «Выходи во двор», который реализуется с 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и руководства Росгвардии.

В седьмой по счету встрече на лед выйдут известные спортсмены: двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Александр Гуськов, Сергей Коньков и другие. В мероприятии также примут участие актер Роман Толкарев и блогер Валерия Кожевникова.

Матчи между «Легендами хоккея» и военнослужащими дивизии проходят в рамках государственной программы «Спорт России». В летний сезон аналогичные встречи организуют со сборной «Легенды футбола».

Игра состоится 22 февраля 2026 года в 11:00 по адресу: Балашиха, ул. Парковая, 2, Ледовый дворец имени Юрия Ляпкина. Для аккредитации СМИ необходимо отправить заявку на mosoblsport@list.ru до 13 февраля.

Справочно: порядка 1000 военнослужащих дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, участвовавших в СВО, награждены государственными наградами, двоим присвоено звание Героя России. Личный состав дивизии также обеспечивал безопасность на крупных спортивных мероприятиях, включая Олимпиаду-80 и чемпионат мира по футболу FIFA-2018.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.