«Легенды хоккея» проведут матч с жителями Павловского Посада 14 февраля

Матч команды «Легенды хоккея» с жителями Павловского Посада пройдет 14 февраля на катке стадиона «Заречье» в рамках проекта «Выходи во двор», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе «Легенд хоккея» выступят двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, чемпион России Александр Гуськов, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков и тренер Руслан Берников. За стратегию команды отвечает двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

В программе мероприятия — мастер-класс для юных хоккеистов от Сергея Конькова, викторины и конкурсы на льду, а также встреча со специальными гостями: актером Романом Толкаревым и блогером Валерией Кожевниковой. Мастер-класс начнется в 12:00, торжественное открытие и матч — в 13:00.

Для болельщиков будет организована зона спортивных активностей с конкурсами и призами. Адрес проведения: Павловский Посад, ул. Белинского, 1, каток стадиона «Заречье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.