Легенды хоккея поздравили подмосковную «Гвардию» с разрядом кандидата в мастера

«Сегодня для нашего клуба произошло знаковое мероприятие. Ребята в этом 2025 году выиграли два всероссийских соревнования. За эти победы ребята получили спортивные разряды кандидатов в мастера спорта. За год они смогли добиться таких высоких результатов. Всего у нас в команде 14 человек. Пятеро ребят, которые не получили звания, это новые члены команды, они только пришли, недавно сели в санки, у них еще все впереди», — сказал директор команды Михаил Трифонов.

Разрядные книжки, в которых будут фиксироваться все достижения спортсменов, получили девять игроков подмосковной команды. Напомним, в марте 2025 года подмосковные следж-хоккеисты команды «Гвардия» выиграли «Кубок Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске, где за все проведенные матчи не пропустили ни одной шайбы и стали обладателями главного трофея. В сентябре 2025 года подмосковная команда стала победителем турнира Кубок «Герои нашего времени» во Владивостоке, где также прошла к пьедесталу без единого поражения ворот со стороны соперников.

«В госпитале Вишневского я познакомился с ребятами, они уже были знакомы с начальником команды Михаилом Трифоновым. Он мне рассказал о проекте. Мне идея понравилась, я решил попробовать. С первых дней создания команды занимаюсь, являюсь капитаном. Сегодня кандидата в мастера спорта дали», — сказал капитан СХК «Гвардия» Владимир Рекечинский.

Квалификационные документы подмосковным следж-хоккеистам вручили: двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин и вице-чемпион мира Александр Гуськов.

«На последнем Совете по спорту и физической культуре Президент поставил задачу создавать возможности для занятий спортом ветеранов СВО, и, в первую очередь, адаптивным спортом. Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор Московской области, один из первых начал воплощать эту инициативу, взял на себя и финансирование команды, и создание условий, которые позволяют максимально комфортно заниматься любимым видом спорта. Ну, а мы всегда рядом, будем вас поддерживать», — сказал Алексей Касатонов.

Следж-хоккейная команда «Гвардия» была сформирована 1 августа 2024 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Она полностью состоит из участников СВО, чья служба отмечена орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За службу в разведке», «Суворова» и другими наградами.

«Восхищение и благодарность за то, что вы делаете для России, защищая страну, сохраняя мир на нашей земле, давая возможность семьям воспитывать детей, ходить в школы. Спасибо вам большое. Вы не только защищаете Россию, но и защищаете свои ворота, выигрывая турниры», — сказал Александр Якушев.

Домашней площадкой является арена «Орион-Технопул» в Балашихе. Здесь после торжественного вручения хоккеисты провели совместную тренировку с «Гвардией» и вручили им подарки от Ночной хоккейной лиги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.